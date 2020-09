‘Wat is het nut van de anderhalve meter?’ Kritiek van BN'ers naast de feiten

Advocaat kroongetui­ge Nabil B. boos op NCTV over beveili­ging: ‘Moeten problemen zelf oplossen’

21 september Kroongetuigeadvocaat Onno de Jong is boos op de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De advocaat van Nabil B. in het liquidatieproces Marengo zegt in een documentaire van Videoland dat de NCTV niet reageert op problemen rond zijn beveiliging.