Wat mij betreft is een vliegvakantie niet per se noodzakelijk

Column Sommige Nederlan­ders rillen bij de gedachte dat er her­stelfonds komt voor nazaten van slachtof­fers van slavernij

Joyce Sylvester schrijft wekelijks over onderwerpen die haar raken. Deze week over het slavernij-excuses van de regering. ,,Hoog tijd dat we allemaal zo’n ‘persoonlijke reis’ gaan maken.’’

18 december