Wát nou inflatie? Een beetje Legodoos kostte vroeger ook al een godsvermogen

Coolio dacht dat hij naar Haags Parkpop ging, maar bleek festivalle­tje in België: ‘Gebeurde iets magisch’

Rapper Coolio, die woensdag op 59-jarige leeftijd is overleden, trad vorige maand nog op bij een kleinschalig, gratis festival in België. De Amerikaan dacht dat hij voor 100.000 man zou optreden op Parkpop in Den Haag, maar hij bleek geboekt te zijn voor de gelijknamige Belgische versie van het festival, voor ‘slechts’ achtduizend man. ,,Hij had absoluut geen zin om op te treden, maar op het podium gebeurde iets magisch.”

