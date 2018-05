Wat Rijdende Rechter niet deed, doen weergoden wel in Losser

Lisa, het meisje dat geboren werd op de stoep van het ziekenhuis

21:05 Het is het gesprek van de dag op de werkvloer, maar op de ziekenhuiskamer van de pasgeboren Lisa is het een oase van rust. Dat was een paar uur eerder wel anders. Lisa kwam zo snel dat ouders Thom en Stephanie niet eens op tijd in het ziekenhuis waren. Ze werd geboren in de auto, op de stoep van het Jeroen Bosch Ziekenhuis... recht in de armen van haar vader.