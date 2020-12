Wat vieren we eigenlijk met kerst? Speel de quiz en maak kans op een Tefal gourmetstel

Veteraan: ‘Nederland­se militairen in Uruzgan hebben mogelijk burgers doodgescho­ten’

23 december Het ministerie van Defensie buigt zich over een melding van een Uruzgan-veteraan over een geweldsincident in 2007. Deze veteraan, Servie Hölzken, vertelt in Trouw hoe hij en zijn pantsergenie-eenheid halverwege dat jaar huizen beschoten in de Afghaanse provincie. Mogelijk zijn daarbij burgerdoden gevallen.