Toen Oprah Winfrey tijdens de uitreiking van de Golden Globes een magnifieke speech hield, met een leus die sterk aan campagnetaal deed denken, ‘A new day is on the horizon’, suggereerden verschillende media – over de hele wereld – dat de voormalige talkshowhost zich mogelijk verkiesbaar zou stellen voor het presidentschap van de Verenigde Staten.

Ik hoorde op Radio 1 een aantal duiders zeggen dat het goed zou zijn voor Amerika, een nieuwe leider met een verbindende boodschap, die polarisatie wilde wegpoetsen. Het kwam op mij allemaal nogal opportunistisch over.

Wat voor bestuurlijke ervaring heeft Oprah nou eigenlijk?

De politiek lijkt in toenemende mate ten prooi te vallen aan de mediacratie, waarin prominenten uit de televisiewereld en getapte talkshowgasten een gooi willen doen naar de macht, gesterkt door verbaal talent en vooral een flinke achterban, die ontevredenheid voelt over de wijze waarop het land momenteel wordt bestuurd.

In Nederland is die trend ook gaande: steeds meer bekende opiniemakers, socialemediahooligans en lieden die op een of andere manier bekendheid hebben verworven, melden zich in het politieke domein, niet gehinderd door bescheidenheid.

In een open democratie zijn dergelijke ambities natuurlijk niet verboden, maar ze leggen wel pijnlijk bloot dat traditionele kandidaten – de carrièrepolitici in pakken, met een aantal bullen op zak, vaak een tikkeltje wereldvreemd – volledig worden weggevaagd door avonturiers die weer over andere talenten beschikken, bijvoorbeeld het demagogisch bewerken van een specifiek bevolkingsdeel – dikwijls op basis van identity politics.

Dossierkennis, leiderschapskwaliteiten, diplomatiek handelen en wat dies meer zij, het is in tijden van entertainmentsjournalistiek allemaal minder relevant geworden, want wie een beetje lekker uit zijn woorden komt, met de juiste boodschap, wordt pardoes naar voren geschoven als een nieuwe leider. Lachwekkend.

Dat geldt ook voor de mogelijke campagne van Oprah Winfrey om in het Witte Huis te geraken. Wat het volk hiermee zegt, is eigenlijk dat ze niet perse deze bijzonder krachtige vrouw aan de macht willen hebben, maar vooral de strapatsen van Donald Trump zat zijn.

Als dit de toekomst van de politiek is, in eigen land en ver daarbuiten, zullen we nog vaak op vlammende confrontaties worden getrakteerd tussen mensen die weinig tot niets op bestuurlijk niveau hebben bewezen, maar wel héél goed in marketing zijn.

