Terreurdreiging Rotterdam: wat weten we tot nu toe?

Een concert van de rockgroep Allah-Las in Rotterdam werd gisteravond op last van de politie afgelast. Er was sprake van een terreurdreiging. Wat weten we tot nu toe en vooral ook: wat nog niet.

- Nederland kreeg woensdagmiddag via de Spaanse autoriteiten een tip dat er mogelijk een aanslag is gepland op een concert van de rockgroep Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam. De politie wilde gisteravond niet ingaan op de inhoud van de tip. De Spaanse Guardia Civil, de landelijk politie, heeft bevestigd dat de tip van haar afkomstig was. De informatie kwam dus niet van de Catalaanse politie die het onderzoek naar de aanslag in Barcelona leidt.

- De Rotterdamse politie en de organisatie besluiten aan het begin van de avond (rond 19.00 uur) het concert af te lasten. Al aanwezige fans moeten weer naar huis. Het begin van het concert stond pas om 21.30 gepland.

- Later op de avond wordt in de buurt van de concerthal een wit busje met een Spaans kenteken aangehouden. Agenten vinden dat de wagen verdacht op en neer rijdt. In het busje blijken gasflessen te liggen. De bestuurder wordt aangehouden. In de loop van nacht wordt duidelijk dat het gaat om een dronken Spaanse monteur die de gasflessen voor zijn werk in de auto had liggen. Onduidelijk is nog of de aanhouding van het busje toeval was of dat er in de tip vanuit Spanje ook over een voertuig werd gesproken.

Volledig scherm De bestelauto die werd aangehouden in de buurt van de concertzaal. © Mediatv

- Om 02.00 uur 's nachts pakt een speciaal arrestatieteam ergens in Brabant een 22-jarige man op. Zijn huis is doorzocht en hij wordt verhoord in verband met de terreurdreiging. Wat zijn rol daarin is, is nog onduidelijk.