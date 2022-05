Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen deze week meer maatregelen tegen de droogte. In het zuidoosten van Noord-Brabant geldt een verbod op het oppompen van water uit beken en sloten in de buurt van de Keersop om planten en dieren in en rond het water te beschermen.

Het heeft sinds begin maart in het grootste deel van Nederland al niet meer flink geregend. De komende twee weken wordt het warmer, terwijl er nog steeds nauwelijks regen wordt verwacht. Het waterpeil in de grote rivieren is laag voor de tijd van het jaar en daalt naar verwachting verder, aldus de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Het neerslagtekort is op dit moment op een niveau dat eens in de twintig jaar voorkomt en neemt sterk toe. Mogelijk gaat het tekort in mei dat van het recordjaar 1976 overschrijden.

Verbod uitbreiden

Waterschap De Dommel verbiedt sproeien in de buurt van de Keersop en gaat daarop controleren. Het water in de sloten en beken staat zo laag dat de kwaliteit in gevaar komt. Drenken van vee en water gebruiken voor het bestrijden van brand is wel toegestaan. Rijkswaterstaat verhoogt ook het peil van het IJsselmeer met enkele centimeters, zodat waterwinbedrijven en de schappen water uit het meer kunnen aanvoeren als dat nodig is.

In een klein deel van het werkgebied van De Dommel geldt in de zomermaanden altijd al een verbod op sproeien met water uit vennen, zwemplassen, vijvers, beken en sloten. De Dommel wil dat verbod uitbreiden, omdat het gebied met veel zandgronden elk jaar erg te lijden heeft van droogte. Daarover valt binnenkort een besluit.

