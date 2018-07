Waterschap slaat alarm om droogte: kijk uit voor dode vissen en blauwalg

'Erg pijnlijk dat Marco Kroon fantast en leugenaar wordt genoemd'

15:25 Marco Kroon is blij dat er met de beslissing van het Openbaar Ministerie een einde is gekomen aan een onzekere periode. Maar het is voor hem erg pijnlijk dat hij - ook vanuit eigen gelederen - een fantast en leugenaar wordt genoemd. Dat zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops.