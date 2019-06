We hebben gelachen, VVD, maar zullen we ons nu weer focussen op zaken die er écht toe doen?

Gezegend is het land waarin volksvertegenwoordigers de tijd hebben om te stemmen over wel of geen pitspoezen op circuit Zandvoort. Dat gebeurde afgelopen dinsdag, omdat PVV-Kamerlid Roy van Aalst het niet kon verkroppen dat de Formule 1 de pitspoezen in de ban heeft gedaan. Hij diende een voorstel in waarin werd opgedragen dat de regering een brief zou schrijven naar de FIA -de organisator van de Formule 1- waarin zou worden gevraagd om voor de Grand Prix van Zandvoort in 2020 een uitzondering te maken. Dat de FIA de pitspoezen heeft afgeschaft omdat ze niet meer van deze tijd zijn, is allemaal ‘feministische betutteling’ volgens Roy.



Alleen Denk, Forum voor Democratie en de VVD stemden met de PVV mee. Achteraf zei Denk dat dit een foutje was; er werden die dinsdag meer dan honderd stemmingen afgehandeld.