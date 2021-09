We hebben nu een probleem dat de mensen onderling niet kunnen oplossen

Hoe de sluiting van café Moeke volledig uit de hand liep: ‘We pakken net zolang mensen op totdat jullie helemaal gesloten zijn’

18:56 Café Moeke in Nijmegen was het enige café in Nederland dat dit weekend dicht moest omdat QR-codes niet zouden zijn gecontroleerd. Agenten dreigden zelfs personeelsleden te arresteren.