We koersen af op zomer vol wespen: ‘Zet een wespenval niet op je terras neer’

De wesp maakt dit jaar een comeback. ,,Het voorjaar was warm, droog en zonnig. Dat is gunstig voor de wespenkoninginnen, die in die periode hun nesten bouwden”, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. De koninginnen ontwaakten dit jaar vroeg uit hun winterslaap. Door het warme en droge weer zijn vele er in geslaagd om de eerste maand na het ontwaken te overleven. In die tijd steekt ze energie in het bouwen van een nest en het leggen van eitjes. Uit deze eitjes komen larven. Na een maand ontwikkelt de eerste lichting larven zich tot werksters: die bouwen verder aan het nest, zodat de koningin in alle rust meer eitjes kan leggen.