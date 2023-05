We krijgen een mooie lenteweek maar wel met een tijdelijke temperatuurdip

Dit weekend had Nederland weinig te klagen over het weer. ,,We hebben met een warme en ook vochtige luchtsoort te maken en dat leverde tot dusver de warmste dag van het jaar op”, aldus weervrouw Roosmarijn Knol van Weerplaza. Maandag volgt een omslag en dan komt Nederland pal op het grensvlak te liggen tussen koele lucht vanaf de Noordzee en warme lucht afkomstig uit het oosten. Dat kan een behoorlijk temperatuurcontrast opleveren.

In het oosten van het land kan het maandagmiddag nog opwarmen richting 24 à 25 graden. De aantrekkende noordenwind zorgt er echter voor dat het op de stranden en op de Waddeneilanden slechts 12 tot 16 graden zal worden. Later op de dag is vooral langs de oostgrens kans op een plaatselijke regen- of onweersbui.

Ook op dinsdag kunnen we volgens weervrouw Knol een temperatuurdip verwachten. ,,Opvallend is het zeker dat het voorgaande weken telkens op deze dag van de week tot een dieptepunt kwam wat temperatuur betreft”, stelt ze.

Dinsdagmiddag wordt het slechts 15 tot 18 graden. Daarmee komen we onder het klimatologische gemiddelde van 17 tot 20 graden uit op de laatste tien dagen van mei. Door de stevige noordenwind is het zomerse gevoel waarschijnlijk ver te zoeken.

De boosdoener van die dip is volgens Knol de ontwikkeling van een uitloper van een hogedrukgebied ten westen van Ierland dat een verbinding probeert te maken met hogedrukgebieden boven Oost-Europa. Het goede nieuws is wel: naarmate de uitloper verder oostwaarts komt, gaat de stroming in Nederland kantelen naar het noordoosten tot oosten. ,,Daarmee raken we de koelere lucht kwijt en waarvoor een mildere luchtsoort in de plaats komt.”

En daarmee is de verwachting dat de maximumtemperatuur daarna stapsgewijs omhooggaat. Vanaf donderdag kan het in het zuidoosten alweer 20 graden worden. Door de relatief hoge luchtdruk hoeven we weinig tot geen neerslag te verwachten. ,,De zon schijnt geregeld en ‘s middags komen stapelwolken tot ontwikkeling. Zeker uit de wind voelt het dan al snel aangenaam aan”, voorspelt Knol.

Of het zonnige lenteweer aanhoudt tot Pinksteren? Als we de weervrouw mogen geloven, is dat het geval. ,,De kans op een oostenwind neemt toe en de uitersten in de pluim gaan richting en zelfs tot iets boven 25 graden. Als het geblokkeerde stromingspatroon stand weet te houden, maken neerslaggebieden geen schijn van kans”, klinkt het.

