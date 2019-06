‘We leven in het tijdperk van de zelfmoordterrorist en als we niets doen, blijft dat zo’

De wereld wordt geteisterd door een golf van zelfmoordaanslagen. Als we daar wat aan willen doen, moeten we goed nadenken over hoe we terugslaan, concludeert de Britse onderzoeker Iain Overton.

Russische anarchisten waren de eersten die het deden. Daarna volgden Japanse kamikaze-piloten, de Tamil Tijgers in Sri Lanka, Palestijnen in Israel. Maar na de ongekend grote aanslag van Al Qaeda-terroristen op 9/11 in de VS bleek het hek pas echt van de dam. In de tien jaar voor 9/11 vonden er 151 zelfmoordaanslagen plaats, in de tien jaar er na 3155, gepleegd door 115 extremistische groeperingen, uitgevoerd in 51 landen. De afgelopen jaren was (en is) er een golf van zelfmoordaanslagen door IS-terroristen, zoals in Brussel en Parijs.

,,Als er nu ergens op de wereld zo’n aanslag plaatsvindt, kijken we er eigenlijk niet meer van op. We leven in het tijdperk van de zelfmoordterrorist”, concludeert Iain Overton. De Brit, die onder meer voor de BBC werkte en nu directeur is bij de ngo Action on Armed Violence, dook diep in de cijfers van de afgelopen decennia en sprak met tegengehouden zelfmoordterroristen en slachtoffers van aanslagen. Hij schreef er het boek ‘De prijs van het paradijs’ over dat deze week is verschenen.

U schrijft dat de terroristen ‘stuk voor stuk een manier vonden om hun innerlijke hel voorgoed het zwijgen op te leggen’. Wat maakt iemand een zelfmoordterrorist?

,,Er is niet één profiel van de zelfmoordterrorist. Bij ieder individu spelen andere dingen mee. Dat kan armoede zijn, een identiteitscrisis, groepsdynamiek. Maar ze hangen allemaal in een of andere vorm een ideologie aan en geloven allemaal in een utopia: dat ze de wereld beter maken door hun daad te plegen. Ze zien zichzelf als altruïsten: ze offeren zichzelf op. De mensen die zich nu opblazen in naam van IS of andere jihadistische groepen, geloven ook niet dat het leven daar voor hen eindigt. Ze zijn er van overtuigd dat het door gaat in het paradijs.”

Quote ,,IS is als het ware het resultaat van tientallen jaren van zelfmoord­aan­sla­gen, IS is een orkaan van geweld.” Iain Overton

Overton beschrijft een lijn van de ene terroristische groep naar de andere: de Tamil Tijgers kwamen naar een trainingskamp van Hezbollah om de techniek van een zelfmoordaanslag te leren. De ene groep (Hamas) vindt een religieuze goedkeuring voor het doden van onschuldige burgers, de volgende groep neemt die theologische redenering over. ,,IS is als het ware het resultaat van tientallen jaren van zelfmoordaanslagen, IS is een orkaan van geweld.”

Maar Overton beschrijft ook een kettingreactie van geweld: 9/11 zorgde voor de Amerikaanse War on Terror, waarbij meer doden vielen dan bij de aanslag op het World Trade Centre. Hij beschrijft hoe de toename van zelfmoordaanslagen op Westerse troepen in Afghanistan en het Midden-Oosten er toe leidt dat die landen minder soldaten, maar meer drones zijn gaan inzetten. De doden die door drone-bombardementen vallen, leidden op hun beurt weer tot wraakacties in de vorm van zelfmoordaanslagen.

U stelt dat hard terugslaan geen goed antwoord is op terroristische zelfmoordaanslagen. Maar sinds IS geen kalifaat meer heeft, is het aantal aanslagen wel gedaald.

,,Er is sinds een jaar inderdaad een vermindering in aanslagen in Europa. Maar er zijn nog veel aanslagen in Irak en andere landen. De vraag is ook: wat gebeurt er op de lange termijn? De redenen dat IS en Al Qaeda ons aanvallen zijn nog niet verdwenen. We hebben gefaald om na 9/11 van onze fouten te leren, we hebben de wereld geen veiligere plek gemaakt. Door hard te reageren vallen er juist meer slachtoffers, ook dat bedoel ik met de prijs van het paradijs.”

Wat stelt u voor om het fenomeen tegen te gaan?

,,Door een zelfmoordaanslag worden we intolerant en zijn we geneigd niet meer naar de oorzaken te kijken. Maar ik wil hun redenen begrijpen, anders kun je er niets tegen doen. We moeten scherp kijken naar het buitenlandse beleid van Westerse landen en hoe we de conflicten kunnen oplossen waaruit deze zelfmoordaanslagen ontstaan. Een voorbeeld: zo lang er drone-aanvallen tegen islamitische terroristen, zul je zien dat er aanslagen worden gepleegd als reactie. De reden waarom mensen aanslagen plegen is complex, de oplossing is dat ook.”

De eerste zelfmoordaanslag? Op de Russische tsaar De straten van Sint Petersburg zijn besneeuwd als Alexander II van Rusland er op zondag 1 maart 1881 in zijn rijtuig doorheen rijdt. De tsaar heeft dan al heel wat aanslagen op zijn leven overleefd. Ook de bom die deze morgen van een afstandje naar zijn rijtuig wordt gegooid, doodt wel enkele bewakers, maar niet Alexander. Dan maakt de Russische leider een fatale fout: hij blijft naast zijn rijtuig wachten. Waarop Ignatj Grinevitski, lid de anarchistische groepering Narodnaja Volja zijn kans schoon ziet. Hij werpt vanaf een meter afstand een bom van 2,5 kilo naar de voeten van de tsaar. Een afstand waarvan hij weet dat hij zelf ook zal sterven. Dader en tsaar komen om. De eerste zelfmoordaanslag is een feit.

Wie plegen er zelfmoordaanslagen? Negentig procent van de zelfmoordterroristen is een man. Maar er zijn ook voorbeelden van zwangere vrouwen die zichzelf opblazen. Wereldwijd kwamen er sinds 1881 72.000 mensen om bij zelfmoordaanslagen. De afgelopen decennia worden het overgrote deel van de zelfmoordaanslagen uitgevoerd door soennitische, jihadistische moslimgroeperingen, zoals Al Qaeda, IS en Boko Haram. De meeste van die aanslagen worden uitgevoerd met bomvesten of –auto’s.