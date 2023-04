We moesten er lang op wachten, maar lente is nu echt in zicht: na het weekend 20 graden

Wind wat onzeker

Dat zorgt ervoor dat vanaf maandag de temperaturen naar de 15 tot 18 graden klimmen. In het zuiden van het land kan het op een zonnige dag gemakkelijk 20 graden worden. Wel zijn we daarvoor afhankelijk van de wind, die nog wat onvoorspelbaar is. Een zuidelijke wind is gunstig, maar komt hij uit het oosten of noordoosten, dan blijft het toch wat guur, met middagtemperaturen tussen de 13 en 17 graden. Sowieso blijft het aan de kust wat koeler door de lage temperatuur van het zeewater.

Volgens meteorologen is het relatief laat in het seizoen dat het zo warm wordt. Afgelopen lentes waren de eerste ‘twintigers’ soms al een maand eerder.

Wat voor weer het later wordt is nog erg onduidelijk, vindt Weerplaza. Het is dan ook nog niet te voorspellen of we in de meivakantie net zulk mooi weer kunnen verwachten.