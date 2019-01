‘We moeten de vogels tellen!’

Er zijn verschillende manieren waarop je je een goed burger kunt tonen. Trouw bij verkiezingen gaan stemmen, bloed doneren, vrijwilligerswerk doen. En het makkelijkste van allemaal: vogels tellen. Dit weekend was de jaarlijkse Landelijke Vogeltelling, dus ik zat op zondagochtend voor de schuifpui.



Er hing een zak vogelnootjes in de magnolia. Ik had mijn dochter van 2,5 voorbereid op een fantastische ervaring. Een belangrijk moeder-dochtermoment, zodat ze later vertederd zou vertellen over die speciale ochtenden, samen in pyjama, wachtend op een merel of een roodborstje. Hét moment waarop ze leerde dat de natuur belangrijk is, en dat we daar met zijn allen zorg voor dragen. Of zoiets. ,,Ik wil die zien'', zei ze stellig, terwijl ze op de site van de Vogelbescherming een halsbandparkiet aanwees. Ik achtte de kans klein, maar dat zei ik maar niet tegen haar.