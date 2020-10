'We moeten meer angst gaan zaaien, laat maar zien die foto's van die kapotte longen’

Hij zei het al eerder en hij blijft het zeggen, hoogleraar Jan Derksen. Nederland ziet het gevaar niet. Nederland is niet bang. En dat is eerder naïef dan stoer. ,,We hadden gewoon het angstniveau op peil moeten houden. Dat klinkt heel naar, maar dat is wat er nu ontbreekt. Jongeren zijn gaan denken, mwah, loopt zo'n vaart niet. Kijk, in het begin klopte het grote monster corona aan de deur en niemand wist wat ons te wachten stond. We kenden de enge verhalen uit de geschiedenis van de pest en van de Spaanse Griep die meer doden heeft veroorzaakt dan de eerste wereldoorlog, dus we waren ook bang voor dat enge nieuwe corona uit China. We hadden dát angstgevoel vast moeten houden.”