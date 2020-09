We moeten minstens drie weken ‘terug in het hok’: nieuwe maatregelen corona gaan dinsdagavond in

NIJMEGEN - De nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vanavond bekend maakt gaan vanaf morgen, dinsdag 18.00 uur, in en duren minstens tot 20 oktober. Dik drie weken moeten we ‘terug in het hok’, melden bronnen. Dan volgt een evaluatie en wordt bekeken welke maatregelen dan nog nodig zijn.