We mogen deze kwaadaardige stroming niet over het hoofd zien

Heldenac­tie op het Spui: ‘Als pont een minuut later bij ons was geweest, hadden we het niet overleefd’

Inééns lagen ze in het water. Twee inzittenden van een auto dachten zaterdagavond de pont op te rijden, maar belandden prompt in het Spui tussen Hekelingen en Nieuw-Beijerland. Het pontpersoneel snelde zich naar de overkant en redde hun levens. ,,Ze hadden geen minuut later moeten komen.”

20 februari