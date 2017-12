We zijn niet alleen...

Bestaan er planeten vol groengele mannetjes? Mensen houden zich graag bezig met de vraag of we alleen zijn in het universum, al dan niet aangewakkerd door sciencefictionfilms. De meerderheid (61 procent) van ons gelooft in buitenaards leven, blijkt uit wereldwijd onderzoek.

Niets zo mysterieus als andere planeten. De Star Wars-serie is al 40 jaar een hit, morgen gaat de nieuwste film, The Last Jedi, officieel in première. En aanstaande donderdag komt NASA met nieuws over de Kepler-missie. De Kepler-satelliet, ook bekend als de 'planetenjager', speurt het heelal af op zoek naar buitenaards leven.

Onderzoeksbureau Motivaction vond het tijd om eens te polsen hoe de mensheid nu echt denkt over buitenaards leven. Het wereldwijde Glocalities-onderzoek laat zien dat 61 procent van de mensheid gelooft in het bestaan van een vorm van leven op andere planeten en dat 47 procent gelooft in het bestaan van intelligente buitenaardse beschavingen in het heelal.

Van de 47 procent die gelooft dat er intelligente buitenaardse beschavingen zijn, zegt 60 procent dat mensen moeten proberen contact te zoeken met deze beschavingen. 21 procent zegt dat we dat niet moeten doen en 19 procent zegt het niet te weten.

Nuchtere Nederlanders

Toch blijken Nederlanders sceptisch in vergelijking met andere landen. Wereldwijd scoren we het laagst op het geloof in buitenaards leven. 43 procent gelooft in het bestaan van een vorm van leven op andere planeten (26 procent sluit dat uit en 31 procent zegt het niet te weten) en 28 procent gelooft in het bestaan van intelligente buitenaardse beschavingen (43 procent sluit dit uit en 29 procent zegt het niet te weten).