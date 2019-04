‘We zijn pas vaderlandslievend als het onszelf uitkomt’

liveblog LIVE | Zon breekt door tijdens wandeltour door Amersfoort

12:54 Amersfoort kleurt vandaag oranje. Na een lange voorbereiding is het vandaag zover. De Koninklijke familie kwam rond 11.00 uur aan bij de Mariënhof, waar ze begonnen aan de wandeling door de binnenstad. Ook gearriveerd in Amersfoort is de klimaatactiegroep Extinction Rebellion, die zwemvesten de stad in gaat en wil gaan zwemmen in de Eem. Mis niets met ons liveblog.