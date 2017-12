Webcampedo Aydin C. wil stilzwijgen doorbreken in beroepszaak

Praljak schreef vóór 'gif-zelfmoord' zijn laatste wensen in brief aan familie

11:56 Slobodan Praljak, die in de rechtszaal van het Joegoslaviëtribunaal gif dronk en enkele uren later overleed, liet een brief na voor zijn familie. De 72-jarige Bosnisch-Kroatische ex-generaal schrijft daarin dat hij geen begrafenis wil en ook geen graf. Hij wil wel dat zijn as uitgestrooid wordt over het kerkhof Mirogoj in Zagreb.