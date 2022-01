Website ‘Mijn diploma’s’ razend populair: ruim 1,8 miljoen keer uittreksel opgevraagd

Een recordaantal diploma’s is in 2021 gedownload van de overheidswebsite Mijn diploma’s. Ruim 1,8 miljoen keer werd online bij DUO een digitaal uittreksel opgevraagd en verstrekt, laat de uitvoeringsdienst vandaag weten.

Dit is een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van een jaar eerder en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Mijn diploma’s bevat diploma’s van de meeste, door het ministerie van Onderwijs erkende Nederlandse opleidingen. In totaal gaat het om meer dan 10 miljoen diploma’s van zowel voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als hoger onderwijs.

Manager Dik van der Wal van Mijn diploma’s ziet dat de toename komt door meer promotie. ,,Verder verwijzen onderwijsinstellingen steeds vaker naar het online register. Ook vragen werkgevers aan sollicitanten: ‘Stuur mij een bewijs per pdf’. Daarnaast ging afgelopen twee jaar door corona meespelen dat uitreikingen niet of later plaatsvonden, terwijl de gegevens bij ons al te krijgen waren.”

Het digitale uittreksel uit Mijn diploma’s is een rechtsgeldig document met dezelfde waarde als het originele diploma. Daarnaast is het een belangrijk middel voor de overheid om diplomafraude tegen te gaan. En doordat het uittreksel is voorzien van echtheidskenmerken, kunnen werkgevers makkelijk controleren of een diploma niet nep is. Daar worden werkgevers steeds alerter op, aldus de manager.

Meer mogelijkheden

Mijn diploma’s bevat sinds enige tijd meer mogelijkheden voor de gebruikers, waaronder een Engelstalig uittreksel van het diploma. Handig als bewijsstuk voor een buitenlandse studie of een buitenlandse werkgever, meldt DUO. Daarnaast staan er op het diploma van mbo-studenten meer gegevens.

Volgens Van der Wal wordt het in de toekomst verder mogelijk om diplomasupplementen op te vragen, die veel ruimer ingaan op de inhoud van de opleiding en nu al worden uitgereikt in het hoger onderwijs in het Engels en het Nederlands. Een vergelijkbaar document in het mbo heet het Europass certificaatsupplement. Door een directe koppeling tussen Mijn diploma's en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven komt die informatie ook in meerdere talen beschikbaar.

