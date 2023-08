Wedloop om de telefoongegevens van criminelen te kraken: ‘Steeds meer versleutelde lagen’

Moet je alweer staan in de trein? Thijs bepaalt hoe lang jouw trein moet zijn én hoe vaak hij rijdt

Bijna iedere treinreiziger kent het wel: stap je de coupé in, is er geen enkele zitplaats meer beschikbaar. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn, met name als je lang in de trein moet staan of als het steeds drukker wordt, zoals nu in de weekenden. Maar wie beslist er nou eigenlijk hoe lang een trein moet zijn en hoe vaak deze moet rijden?