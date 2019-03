Weduwe Femke van der Laan: Ik word niet meer de oude. Dat hoeft ook niet

De columns die je het afgelopen jaar schreef in Het Parool zijn gebundeld in Stad vol ballonnen. Ben je trots?

Lange stilte. ,,Trots... Ik ben geloof ik wel trots op de columns. Het boek komt daar nu bovenop. Het is fijn dat het daarmee iets blijvends is geworden. Zo is dat toch? Een boek gaat niet meer weg.”



‘Eigenlijk begint het nu pas’ is de titel van het nawoord. Voel je dat zo?

,,Ik schrijf ook: ‘Is het nu klaar? Nee. Het is af. Dat wel. Maar het is niet klaar. Wanneer is het wel klaar? Nooit. Het zal er altijd zijn. Om me heen. Dichtbij. Vanzelfsprekend bijna. En vertrouwd’. Zo ervaar ik mijn leven. Dat het verdriet er altijd is. Als de zon schijnt. Als ik witlof eet. Als ik de kinderen toestop. Ik draag altijd het gemis van Eberhard mee.”