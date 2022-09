Weduwe opgelicht na overlijden van haar moeder en man: ‘Ze zijn kei- en keihard’

Ze heeft het dan over criminelen die nabestaanden opsporen via rouwadvertenties. Zij benaderen rouwenden door zich voor te doen als bankmedewerker en zeggen dan bijvoorbeeld dat er een probleem is met de rekening van de overledene. Een landelijke trend die volgens politiewoordvoerder Willem Jan Uytdehage in Zeeland nog niet bekend is. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt.”