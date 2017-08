Weduwnaar legt zich neer bij vrijspraak doodrijder echtgenote

Eerder bood officier van justitie Hannah Huizenga 'Hommen met de baard', zoals Oisterwijk hem kent, al excuses aan voor het feit dat de zaak zo lang op de plank heeft gelegen. Haar voorganger Lucas van Delft had de zaak onder zijn hoede, maar werd geschorst toen bleek dat hij een doodsbedreiging had verzonnen onder valse naam uit angst voor een mogelijke aanslag op zijn leven.



De rechtbank oordeelde twee weken geleden dat het ongeluk ook had plaatsgevonden als de bestuurder nuchter en alert was geweest. Hommen is het daar niet mee eens: ,,Maar alles wat mijn zoon en ik tegen Van Delft hebben gezegd, is niet door hem overgedragen. Maar goed, ik laat het er verder nu maar bij.''



De bestuurder is alleen veroordeeld voor het rijden onder invloed (hij dronk drie keer te veel) en kreeg van de rechtbank in Breda 850 euro boete en een rijverbod van zes maanden.