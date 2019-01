Weekendje Londen zonder paspoort zit er niet meer in

UPDATEWie een stedentrip naar Londen in de planning heeft, kan zich maar beter goed voorbereiden. Het zou na 29 maart weleens heel druk kunnen worden bij de douane. En met alleen een ID-kaart - zoals 6 miljoen Nederlanders hebben - kom je het land waarschijnlijk niet meer in.

Alles valt of staat met de vraag of de Britten tóch nog een soort van deal kunnen sluiten met de EU. Bij een harde brexit, een vertrek uit de Europese Unie zonder afspraken, kunnen de Britten zelfs een visumplicht opleggen voor mensen die een weekendje Londen plannen. Al is het twijfelachtig of de Britten daar hun prioriteit zullen leggen.

Reisorganisatie TUI merkt vooralsnog niets van brexit-vrees bij de reislustigen. ,,Sterker, we zien een lichte stijging vergeleken met vorig jaar’’, zegt Petra Kok van TUI. ,,We denken dat de datum 29 maart bij het grote publiek niet zo bekend is. Mensen zijn zich niet bewust van eventuele veranderingen, of ze vragen ons er in ieder geval niet naar.’’

Paspoort

En toch kan er veel veranderen. Het Verenigd Koninkrijk tuimelt bijvoorbeeld uit het lijstje landen waar alleen een ID-kaart genoeg is. Het land zal een geldig paspoort eisen. En niet iedere Nederlander heeft er een. De ID-kaart is populair, vooral bij jongeren, vanwege de lagere prijs en het handige creditcardformaat. Er zijn 6 miljoen Nederlanders die geen paspoort hebben maar een identiteitskaart. Met dat identiteitsbewijs kom je de hele Europese Unie door, maar daar valt het Verenigd Koninkrijk na de brexit buiten. De identiteitskaart zou bij een zachte brexit nog vijf jaar lang geldig zijn geweest voor een reisje naar het Verenigd Koninkrijk, maar zonder deal gaat die overgangsperiode niet door.

Roaming

Een tweede mogelijk probleem is roaming. Binnen de EU kun je sinds juni 2017 mobiel bellen en internetten tegen dezelfde tarieven als thuis. Britse telecomproviders zijn daar bij een harde brexit niet langer toe verplicht. De afspraken over roaming werden opgelegd door de EU, maar in de praktijk tussen bedrijven onderling gemaakt. KPN verwacht dat die contracten niet een-twee-drie op de helling gaan. ,,In ieder geval blijft dit jaar alles hetzelfde. Wat er in de toekomst gebeurt, weten we niet’’, zegt Stijn Wesselink van KPN.

Rijbewijs

Het Nederlandse rijbewijs blijft ook in het Verenigd Koninkrijk geldig, maar het is niet uitgesloten dat er daarnaast een internationaal rijbewijs (kosten 18,95 euro) wordt gevraagd.

Douane