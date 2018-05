Weekje zonvakantie blijkt geboekt met spookvluchten: reistijd 46 uur

Twee dagen voor vertrek ging het al mis. De vlucht van Amsterdam naar Hurghuda bleek niet te bestaan. ,,Of we via Düsseldorf konden gaan. We wilden zo graag op vakantie dat we dit maar hebben geaccepteerd. Maar toen we daar eenmaal waren met de bus mochten de piloten niet meer vliegen in verband met hun rusttijd. Wij kwamen in een hotel, anderen dat niet eens. Uiteindelijk kwamen we na 30 uur aan.'' De vliegtijd had 5,5 uur moeten zijn.



Het weekje aan de Rode Zee was fijn totdat donderdag duidelijk werd hoe de terugreis zou verlopen. ,,Het hotel was heerlijk, maar je bent door alle ellende dagelijks bezig met je vluchten.'' Morgen - op Bevrijdingsdag - gaan ze naar huis. ,,Ook de terugvlucht naar Schiphol bestaat niet. We moeten naar Hamburg vliegen en dan met de bus naar Schiphol. Dat gaat weer minimaal 16 uur duren. Als alles goed gaat zijn we 6 mei om half een 's nachts in Amsterdam en dan nog naar huis.''