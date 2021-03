Wéér datalek bij regionale belastingsamenwerking: gegevens belastingbetaler liggen opnieuw op straat

Ellen (39) mist zus Mandy (34) al maanden door reisverbod, hoewel ze op een half uur van elkaar wonen

16 maart De zussen Ellen (39) en Mandy (34) zijn normaal gezien onafscheidelijk, maar moeten het nu al bijna twee maanden zonder elkaar stellen als gevolg van het reisverbod. Ellen en haar man wonen in Philippine op zo'n 35 minuten rijden van Mandy in Gent, maar elkaar bezoeken is toch niet mogelijk. “Een niet-samenwonende partner mag je zien, maar eigen familie niet? Dat slaat nergens op.”