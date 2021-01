Wéér een corona-uitbraak: de enige bewoners die níet besmet bleken, hadden al corona gehad

Meneer De Boode (98) heeft corona overleefd. Hij vertelt erover vanuit zijn rolstoel, in zijn kamer op woongroep Ever, die helemaal vol hangt met foto's en kaarten. ,,Het was een zware weg, maar ik ben er nog. Blijkbaar is het mijn tijd nog niet. Dat geluk had niet iedereen. Die rotziekte! Hoeveel mensen hier zijn ook alweer overleden?’', vraagt hij aan verpleegkundige Jolanda Baks. ,,Twee?''