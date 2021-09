Wéér het rooster niet rond. Toch gaan ze (terecht!) staken in de zorg

Daar stonden ze hoor, met zijn vijfentwintigen. De koning incluis. Vrolijk en glimmend van trots voor de camera bij paleis Noordeinde na de beëdiging van het kabinet Rutte III.



Na het nieuws dat Mona Keijzer uit het demissionaire kabinet is gebonjourd, zag ik die foto voorbijkomen. Elf van de 24 glunderende ministers en staatssecretarissen zijn inmiddels weg. De laan uit gestuurd om leugens, gestopt om gezondheidsredenen, of omdat ze liever lobbyen. Het is ontluisterend.



Ik zou er dit hoekje over vol kunnen tikken, maar er was een ándere foto die me kort daarna veel meer raakte. Want op de dag dat op de kabinetsfoto weer een kruisje kon worden gezet, werd in Rotterdam de ‘Nachtwacht der Onmisbaren’ onthuld. Ideetje van vakbond FNV.



Een thuiszorgmedewerker, kinderopvangjuf, postbode, politieman, docent, schoonmaker en andere onmisbare werknemers vormden samen een moderne Rembrandt. Noem het gerust een ode aan de mensen die zorgen dat ons land door blijft draaien ten tijde van een crisis. Mensen die echter vaak onderbetaald worden. Die minder verdienen dan ze zouden moeten verdienen.