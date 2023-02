Weer meer kankerdiagnoses in 2022, maar aantal mensen met darmkanker daalt

Volgens Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij IKNL, is de toename een logisch gevolg van de groeiende Nederlandse bevolking én het grotere aantal ouderen. ,,We zien de ziekte het vaakst optreden bij ouderen, dus deze aantallen liggen in de lijn der verwachting.”

Longkanker

In Brabant staat longkanker het hoogst in het lijstje van meest gestelde diagnoses. Na huidkanker kregen de meeste patiënten te horen dat ze longkanker hebben. Dat komt doordat in die provincie grote tabaksfabrieken stonden, zegt Visser. ,,Die mensen kregen de tabak gratis mee naar huis en rookten aanzienlijk meer.”

Alleen het aantal diagnoses darmkanker daalde. Sinds de start van het bevolkingsonderzoek in 2014 is een dalende lijn te zien, maar doordat de screening in 2020 stillag, was er een piek in 2021. Vorig jaar was er wél weer een daling van het aantal nieuwe diagnoses te zien. ,,Deze screening voorkomt kanker echt, net als bij baarmoederhalskanker”, aldus Visser. ,,Er worden poliepen in de darmen weggehaald, waardoor ze niet tot tumoren kunnen uitgroeien.”