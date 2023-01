Weer net zoveel vuurwerkslachtoffers als voor corona; bijna helft door illegaal spul

Het aantal mensen dat afgelopen jaarwisseling gewond raakte door vuurwerk, is nagenoeg weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Artsen behandelden 1253 slachtoffers. Bijna de helft (44 procent) raakte gewond door vuurwerk dat helemaal niet in Nederland mag worden afgestoken.

Afgelopen twee jaar mocht er geen vuurwerk worden afgestoken om de zorg te ontlasten. Het aantal slachtoffers daalde daardoor fors. Vergeleken met de vorige jaarwisseling zijn er nu 62 procent meer gewonden, blijkt uit een analyse van VeiligheidNL. Afgezet tegen de jaarwisseling drie jaar geleden, waarbij ook geen beperkingen golden, zijn er 32 slachtoffers minder. Precies 389 mensen hadden zulke zware verwondingen dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis moesten. De anderen konden na een bezoek aan de huisarts weer naar huis.

Volledig scherm Vuurpijlen en knallers mochten voor het eerst niet meer worden afgestoken. Toch werd 20 procent van de gewonden geraakt door dit vuurwerk. © ANP / ANP XTRA Volgens directeur Martijntje Bakker van VeiligheidNL laten de cijfers duidelijk zien dat alleen een landelijk vuurwerkverbod tot aanzienlijk minder slachtoffers leidt, helemaal als die ook geldt in omringende landen. Lokale verboden, zoals dit jaar in 12 gemeenten, hebben volgens haar nauwelijks effect en leiden niet tot minder gewonden.

Het eerste coronajaar met een afsteek- en verkoopverbod waren er 383 vuurwerkslachtoffers. Een jaar later waren die maatregelen ook nog van kracht, maar toch verdubbelde het aantal gewonden bijna tot 773. Volgens Bakker mocht in België toen wel vuurwerk worden verkocht en afgestoken. ,,We hebben toen allemaal de beelden gezien van de vele Nederlanders die het vuurwerk daar gingen halen. Als omringende landen meedoen is er de meeste reductie.”

Volgens VeiligheidNL raakte 44 procent van de slachtoffers gewond door vuurwerk dat verboden is in Nederland. Deels (24 procent) gaat het om zwaar illegaal vuurwerk zoals mortieren en knallers met de kracht van een handgranaat die nooit in Nederland zijn toegestaan, deels (20 procent) om knallers en vuurpijlen die dit jaar voor het eerst waren verbannen. Een kwart van de slachtoffers had oogletsel, 42 procent liep brandwonden op. Tenminste tien mensen moeten de rest van hun leven één of meerdere vingers missen.

Helft is omstander

Lang niet iedereen die gewond raakte, stak het vuurwerk ook zelf af. Bijna de helft van de gewonden (46 procent) was iemand die naar het vuurwerk stond te kijken. Mogelijk speelde de harde wind deze oud en nieuw daarbij een rol. Dit zorgde ervoor dat vuurwerk van richting veranderde, waar vooral omstanders de dupe van werden.

Onder de afstekers raakten vooral jongens gewond van 12 tot 15 jaar en mannen in de leeftijd van 20 tot 29 jaar slachtoffer. Tieners werden veelal geraakt door de inmiddels verboden knallers en vuurpijlen (38 procent). Het zware illegale vuurwerk bleek vooral een aantrekkingskracht te hebben op de wat oudere jongeren.

Artsen behandelden ongeveer 225 kinderen onder de twaalf jaar aan vuurwerkletsel. Iets minder dan de helft had zelf ook vuurwerk afgestoken, wat wettelijk niet is toegestaan. Heel jonge kinderen hebben volgens VeiligheidNL vaak letsel omdat ze in een onbewaakt ogenblik naar vuurwerk grijpen dat ouders vasthouden.

VeiligheidNL onderzocht voor het eerst of slachtoffers ook alcohol hadden gedronken. Bij een op de vijf gewonden boven de 16 jaar was dit het geval.

