Weer passagier opgepakt die foto van neergestort vliegtuig deelt met mede-reizigers

De Koninklijke Marechaussee doet, met het Openbaar Ministerie, onderzoek vanwege mogelijke bedreiging. Afgelopen woensdag was op het vliegveld in Rotterdam ook al raak. Toen werd een 18-jarige man opgepakt die via AirDrop een foto van een neergestort vliegtuig had gedeeld met telefoons in zijn nabijheid. De man stond op het punt om op vakantie te gaan naar Kroatië.