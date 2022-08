Weer protest in Albergen, hoop bewoners op ‘wegkapen’ asielhotel nog niet gedoofd

De koopovereenkomst voor het ‘asielhotel’ in Albergen mag dan zijn getekend, inwoners leggen zich er niet bij neer. Geld om het hotel weg te kapen is geen probleem, zeker nu uit alle hoeken van Nederland hulp wordt aangeboden. Vanavond zijn weer veel protesterende mensen op de been bij ‘t Elshuys, waar 300 asielzoekers een onderkomen moeten vinden.

Je zou zeggen dat Hennie de Haan vandaag wéér met een kater zat, nadat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de zoveelste bom in Albergen liet vallen. Terwijl De Haan en anderen nog met de pet rondgingen om hotel ’t Elshuys te kopen, om de huisvesting van asielzoekers aldaar te dwarsbomen, liet het COA weten dat de definitieve koopovereenkomst al was getekend. Afgelopen vrijdag om precies te zijn, zo vulde staatssecretaris Eric van der Burg aan. Na maandenlang overleg met de gemeente.

Lees ook Play PREMIUM Albergen voelt zich ‘belazerd’ na gedwongen opvang van 300 asielzoekers in door COA gekocht hotel

Maar zolang er hoop is, is het verhaal nog niet ten einde, hoorde De Haan ooit tijdens een kerkdienst. En zo redeneert ze nu ook. Ze blijft positief over de aankoop van ’t Elshuys. Geld is in elk geval geen probleem, dankzij ondernemers uit de omgeving, maar ook door steun uit de rest van Nederland. ,,We krijgen uit heel het land aanbiedingen van mensen die willen meebetalen als het komt tot een inzamelingsactie.’’

Verslagenheid

Naast die strijdvaardigheid is er ook veel verslagenheid in Albergen, dat zo'n 3500 inwoners telt. De Haan schetst hoe inwoners elkaar opzoeken in de buurt rond het hotel. Hele families wonen er vaak op één erf. Grootouders, ouders en kinderen bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Allemaal zeggen ze: dit kan toch niet? ,,Sommige mensen slapen niet. Die zeggen we: je moet wel voor jezelf blijven zorgen. In de lintbebouwing direct om het hotel wonen zo’n 150 mensen, voor wie nabuurschap heel belangrijk is. Zij worden nu gepasseerd door de overheid, die de komst van 150 tot 300 asielzoekers oplegt.’’

Volledig scherm Protest ook van de buurtkinderen - waar moeten ze spelen? © Carlo ter Ellen DPG Media

Over de opvang in Almelo, verderop, doen ondertussen negatieve verhalen de ronde, zegt De Haan. Angst voor onveiligheid zou ook protesterende buurtkinderen vandaag naar het hotel hebben geleid. Kunnen zij straks nog spelen in het speeltuintje in de buurt? ‘Azc, nee, nee, nee’ stond er op het bord dat ze meedroegen. De afgelopen dagen waren er ook al betogingen, van groepen mensen, vanavond zijn ze weer op de been. ,,Er zijn ook toeslagenouders langsgeweest, mensen die tegen de coronamaatregelen zijn, boeren die door stikstofmaatregelen helemaal in de knel komen’’, zegt De Haan.

Aandacht

Zo trekt Albergen steeds meer aandacht in Nederland. Ook van politici. Kamerleden Joost Eerdmans (JA21) en Pieter Omtzigt voeren vanavond gesprekken met bewoners en bestuurders. Er komen Kamervragen.

Ondertussen waren er ook andere berichten die het probleem met vluchtelingen in ons land schetsen. In Sprang-Capelle zal een hotel onderdak gaan bieden aan 238 Oekraïners en mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zo komt wat plek vrij in de asielzoekerscentra, maar door de woningnood wachten duizenden zoals zij nog op een plek om door te kunnen stromen en dus plaats te maken in de eerste opvang.

En de ondernemer die deze week tentjes regelde voor vluchtelingen die in Ter Apel bij het aanmeldcentrum geen onderdak vonden? Hij overweegt een gang naar de rechter, omdat de onderkomens op last van de burgemeester zijn weggehaald. ,,De tentjes moeten terug. En dat moet niet te lang duren, want elke dag slapen daar mensen buiten.’’

Honderden betogers stonden dinsdagavond voor hotel 't Elshuys: