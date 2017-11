Wéér taalmisser in schoolzone Enschede: 'Nu zijn ze aan het klooien'

Locatie-directrice Anouck Haven knipperde vanmorgen even met haar ogen toen ze arriveerde bij haar basisschool. 'Stond schoolzone nu echt wéér verkeerd gespeld?' De taalfout die een dag eerder viraal ging, was teruggekeerd in de Enschedese wijk Lasonder-Zeggelt. De witte letters vormden wederom het woord 'shcoolzone'.



,,Ze zijn er nu mee aan het klooien", denkt Haven van de Prinseschool. ,,De eerste fout was echt per ongeluk gemaakt door een stratenmaker, dat kon je ook zien aan hoe het gelegd was. Nu zijn mensen dit opzettelijk aan het doen, de stenen zitten er ook veel losser in."