Weeralarm: KNMI kondigt code geel af voor zware onweers- en hagelbuien

Op de weg is het oppassen geblazen: door opspattend water en slecht zicht op de weg slippen auto’s sneller, en de windstoten kunnen gevaarlijk zijn voor onder meer vrachtwagens en fietsers. Bestuurders kunnen volgens het KNMI het best langzamer rijden, grote afstand houden van andere voertuigen op de weg en niet door waterplassen rijden.

Kans op vertraagde vliegtuigen

Vakantiegangers kunnen volgens het KNMI ook last hebben van vertraagd vliegverkeer. De windkracht bij Eindhoven Airport lijkt echter mee te gaan vallen: bij het vliegveld worden windstoten tot ongeveer 31 kilometer per uur verwacht.

Zaterdagmiddag verwacht het KNMI in de kustprovincies zware windstoten mogelijk tot ongeveer 80 kilometer per uur, in het noordwestelijk kustgebied mogelijk tot 90 kilometer per uur. Later in de middag verdwijnen de zware windstoten weer.