Weet je wat pas een nare bijwerking is? Baarmoederhalskanker

Xtc en softdrugs weer krachtiger geworden, meer drugsdoden

14 februari Xtc en softdrugs zijn weer iets krachtiger geworden. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor (NDM) van afgelopen jaar. Het aantal geregistreerde drugsdoden is met 10 procent gestegen. Xtc is de meest gebruikte uitgaansdrug in Nederland. Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid maakt zich zorgen over de ‘normalisering‘ van xtc-gebruik. Verder valt uit het onderzoek op dat er voor het eerst in ons land laboratoria zijn ontmanteld voor de productie van heroïne.