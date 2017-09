Weg met de moeilijke macchiato. Gewoon weer filterkoffie!

Marijn Gijsbers, die dit jaar tot beste barista van Nederland werd uitgeroepen, is het met zijn collega eens. ,,De trend van filterkoffie, of zoals wij het noemen: slow coffee, zien we al langer, maar vooral de laatste twee jaar is het echt populairder aan het worden. Niet vreemd: het is gewoon lekkere koffie, zonder dat je een peperduur koffieapparaat nodig hebt. En er is minder kennis nodig voor een kwalitatief goed kopje koffie. Daarbij is het echt iets van deze tijd om weer zwarte koffie te drinken. Het is gezonder, minder vet en bevat minder dierlijke producten dan bijvoorbeeld cappuccino."



In de Utrechtse zaak Koffie Leute pakken ze het fenomeen filterkoffie nóg serieuzer aan. Een groot deel van de zaak staat in het teken van filterkoffie. ,,We zijn ermee begonnen uit voorliefde", vertelt Martijn Engels, een van de eigenaren. ,,We wilden af van al die ingewikkelde espressomachines waar mensen niks van snappen. Dat is voor klanten een soort mysterie. Bij filterkoffie zie je wat er gebeurt." Volgens Engels wordt filterkoffie ten onrechte onderschat. ,,Het doet echt niet onder voor espressokoffie. Eigenlijk zou je espresso kunnen vergelijken met whisky, en filterkoffie met wijn. Wijn drinkt immers ook een stuk lekkerder weg, en er zijn veel meer smaken en mogelijkheden."