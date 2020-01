Weggebruikers dwingen stomdronken vrouw tot stoppen op A16

De 53-jarige vrouw uit Rijsbergen slingerde gevaarlijk over de weg en had meerdere rijstroken nodig tussen Moerdijk en Dordrecht. Andere weggebruikers wisten de vrouw al rijdend naar de vluchtstrook te begeleiden waar ze haar dwongen te stoppen.



De vrouw was zo lazarus dat ze geen verklaring af kon leggen. Er werd een alcoholpromillage van 3,9 gemeten in haar bloed. Ze is vastgezet om te ontnuchteren en haar rijbewijs is in beslag genomen.



De officier van justitie eist 22 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid en een werkstraf van honderd uur. De rechter zal hierover beslissen.



Bestuurders mogen maximaal 0,5 promille alcohol in hun bloed hebben. Voor beginnende bestuurders geldt een limiet van 0,2 promille.