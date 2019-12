Weggegooid geld? Zeer dichte mist verpest zicht op vuurwerk

Reizigers via de luchthaven worden verzocht de site van het vliegveld in de gaten te houden voor de laatste updates. De kans op zeer dichte mist met weinig zicht lijkt voorlopig het grootst in het noordoostelijke deel van het land, maar ook elders in het land kan het zich worden belemmerd door mist, afgestoken vuurwerk en weinig wind. ,,Al het vuurwerk dat al in de loop van de dag en avond wordt afgestoken, helpt natuurlijk ook niet mee. Ik sluit dus niet uit dat lokaal vuurwerk vannacht gewoon niet te zien is, behalve de mist die leuke kleurtjes krijgt van het licht van het vuurwerk”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. Later vanmiddag kan het weerbureau meer duidelijkheid geven over de mist.

Verwachting vandaag en morgen: In het noorden perioden met zon,elders bewolkt en in het midden lokaal #nevel of #mist. Rond de jaarwisseling plaatselijk (zeer) dichte #mist. https://t.co/5HNtg7giG3

De mist ontstaat vandaag al in de loop van de dag in het midden van het land. In het noorden zijn er echter ook zonnige perioden. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 3 graden in hardnekkige mistgebieden tot 8 graden in het noorden. Vanavond zal de mist zich uitbreiden, vooral naar het noorden van het land. In het zuiden is (dichte) mist volgens het KNMI ook zeker niet uitgesloten.



Nieuwjaarsdag begint morgen op veel plaatsen mistig, vooral in het noorden. In de loop van de dag lost de mist geleidelijk op en breekt de zon door, maar de mist kan lokaal hardnekkig zijn.