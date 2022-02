‘Wegkomen met vergiftiging is te makkelijk in Nederland’

Podcast Oud-medewerker geheime dienst werd dood in bad aangetrof­fen: ‘Kan geen zuivere koffie zijn’

Hans van de Ven, een oud-medewerker van een geheime dienst, werd in februari vorig jaar dood aangetroffen in zijn bad. De politie ging uit van een natuurlijke doodsoorzaak, maar speurwerk van een team van deskundigen en van deze site heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek tóch wordt heropend. Hoe overleed Van de Ven? En wat deed een voortvluchtige oplichtster in zijn huis?

