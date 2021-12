Wegpiraat scheurt met 256 kilometer per uur over A2, bijrijder filmt dollemansrit

De bijrijder van de wegpiraat filmde zijn rijgedrag en zette het op internet. Daarin is te zien dat de teller van de auto 256 kilometer per uur aantikt. Tijdens hun roekeloze rit (over de parallelrijbaan van de A2 bij Utrecht) haalden ze meerdere malen rechts in en zoefden zelfs even over de vluchtstrook. Het filmpje is te zien op de website Skoften.