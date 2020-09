Weinig animo onder zorgpersoneel voor coronaprik: ‘Eerst maar eens zien dat het werkt’

Sven (3) verdrinkt in kanaal Drenthe toen hij bij zijn moeder had moeten zijn: vader 7 jaar de cel in

22 september Utrechter Paul den B. (40) is veroordeeld tot zeven jaar cel voor de dood van zijn zoon Sven (3) in het Drentse Ubbena. Tijdens een dagje uit kwam de jongen in het ijskoude water terecht, terwijl hij bij zijn moeder in Utrecht had moeten zijn. Zijn vader zou uiteindelijk achter hem aan gesprongen zijn maar kon hem niet redden.