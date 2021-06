Weinig hoop voor Samuël (22) na vermissing op Italiaans meer: ‘Het perspectief is somber’

Aandoen­lijk: ba­by-olifantje Blijdorp struikelt en.. plons! De hele kudde komt in actie

27 juni Olifantje Radjik verstapte zich tijdens een ontdekkingstocht van het buitenverblijf in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp en maakte onbedoeld een frisse duik in het water. Het leverde een aandoenlijk filmpje, waarin goed te zien is hoe de familie zich direct over de baby olifant ontfermt.