Wel dildo's, geen blote borsten in christelijke seksshop: ‘Porno is vorm van vreemdgaan’

Seksspeeltjes gebaseerd op de populaire boeken en films Vijftig Tinten Grijs ook niet. Dat willen ondernemers Ella Marjon en Martin Hol uit Veenendaal niet hebben. Liefdeskruiden.nl is een christelijke seksshop, of erotiekshop zoals ze hun online winkel liever noemen.

Wat is er tegen porno?

Martin: ,,Dat maakt meer kapot dan je lief is. Het is een vorm van vreemdgaan. Afbeeldingen van blote borsten en piemels kom je bij ons niet tegen. Of producten uit de Vijftig Tinten Grijs-lijn. Dat propageert vernedering en dat hoort niet thuis in een relatie. Pijn ook niet. Wat ik wél doe, is bij producten zetten wat het kan opleveren voor je relatie. Niet: Een geil setje. Maar: Moet je eens opletten hoe jouw man gaat glunderen als hij je hierin ziet.’’