Wereld van meester Jesper jaar later compleet op zijn kop dankzij Spotifyplaylist

Inmiddels wordt het succes van de spotifyplaylist ook al een beetje lucratief voor Jesper, die vanwege alle drukte een dag minder is gaan werken. ,,Ik word gevraagd voor lezingen en workshops en ik werk wel eens samen met bedrijven. Op die manier verdien ik er wat mee om die extra dag te compenseren.”



Die extra dag vrij betekent niet dat hij minder bezig is met zijn klas, groep 8 van basisschool De Wegwijzer in Winssen. ,,De kinderen genieten enorm met me mee. Ze maken hierdoor echt toffe dingen mee. Zo hebben we laatst een workshop gehad van Sunnery James en Ryan Marciano, die de hele klas dj-les hebben gegeven. En er zijn ook artiesten die filmpjes inspreken voor de kinderen. Lil’ Kleine bijvoorbeeld gisteren nog. Nou, als ik dat maandag laat zien, dan worden ze helemaal gek!”



De klas van Jesper is erg begaan met de lijst. ,,Ze bemoeien zich er heel erg mee. Ze zijn sowieso iedere dag bezig met hoeveel volgers ik heb. Mijn doel is om voor 1 januari 2018 100.000 volgers te halen. En dan willen ze natuurlijk dat ik ga trakteren.”



Ondanks zijn enorme muziekkennis en inmiddels goed gevestigde naam ziet Jesper zichzelf geen dj meer worden. ,,Ik ben inmiddels 33, dan had ik er denk ik wel wat eerder mee moeten beginnen", zegt hij lachend. ,,Ik vind de combinatie tussen de muziek en voor de klas staan heel fijn. Voor het succes van de lijst is hij heel dankbaar. ,,Het heeft me heel erg veel gebracht. Mijn leven is in een stroomversnelling geraakt, en dat had ik van te voren nooit verwacht. Nu op naar die 100.000 volgers."