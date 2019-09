Wereldberoemde komiek John Cleese wandelt (bijna) anoniem door Den Bosch

Cleese, vooral bekend van ‘Monty Python’, is in Nederland voor een optreden van zijn onemanshow ‘The last time to see me before I die’. Slechts een paar mensen herkenden de komiek op straat in Den Bosch.

Anna Timmerman (72) uit Vught was een van de weinigen die de rasentertainer onmiddellijk herkende. ,,Ik kon mijn ogen niet geloven. Ja, zoiets verwacht je niet in Den Bosch. Nu ik weet dat hij optreedt, is het kwartje gevallen.” Ook Teddy Holterman(23) en Lynn van Meurs, twee medewerkers van café De Druif op de markt waar Cleese even neerstreek, reageerden verbaasd. Holterman: ,,Eerlijk gezegd hadden we in eerste instantie niet in de gaten dat zo’n wereldberoemd persoon bij ons op het terras zat, met een latte macchiato met karamelsiroop aan de lippen. Nadat een andere bezoeker ons had getipt, hebben we snel gegoogled. En warempel, hij was het écht!’’

Silly walks

The Ministery of Silly Walks (Ministerie van Rare Loopjes) is een alom bekende sketch uit de veertiende aflevering van Monty Python’s Flying Circus, met als titel Face the Press. Cleese als ambtenaar van een fictief Brits departement, dat zich bekommert over de ontwikkeling en subsidiëring van rare loopjes, is dan op z’n best.

Gestoken in een zwart City-kostuum en een onafscheidelijke bolhoed op de kruin vestigt hij herhaaldelijk de aandacht op zich met de meest vreemde loopjes. De sketch kwam in 1970 voor het eerst op de beeldbuis. Maar nu, bijna een halve eeuw later, lijkt de 79- jarige Cleese definitief te hebben afgerekend met de silly walks. In het centrum van Den Bosch liep hij namelijk kaars- en kaarsrecht, zichtbaar te genieten van alles rondom hem heen.