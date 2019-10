Wereldwijd zijn er voorbeelden genoeg van mensen die verdwenen uit het leven

Brood

Zes jaar geleden hield de politie in de Amerikaanse staat Maine een man aan wegens het stelen van een brood. Het bleek de toen 47-jarige Christopher Knight, die al 28 jaar werd vermist. Na zijn eindexamen liep hij de bossen in en kwam nooit meer terug. Hij overleefde door voedsel te stelen. Sinds zijn 19de had Knight, die aan een vorm van autisme leed, niet meer met iemand gesproken. Hij gaf slechts één interview waarin hij zijn verdwijning ook niet kon verklaren, behalve dat hij een plek vond ‘waar ik blij was’.



In 1978 ontdekten Russische geologen in Zuid-Siberië de familie Lykov. Ze woonden op een berg, 200 kilometer van het eerstvolgende gehucht. Nergens stonden ze geregistreerd. Ze behoorden tot een vervolgde Russisch-orthodoxe sekte en vluchtten de bossen in nadat de broer van vader Karp in 1936 was doodgeschoten door een communistische patrouille. De Lykovs hadden niets gemerkt van de Tweede Wereldoorlog en wilden niet terug naar de bewoonde wereld. Ze leefden van aardappels en zaden. Alles wat de kinderen wisten kwam uit de Bijbel. Vier van de zes kinderen stierven in 1961, waarschijnlijk van de honger. De jongste dochter, Agadia, zou nog steeds in het ouderlijk huis leven.